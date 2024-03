Antisemitismo e stragi di cristiani? Per l' Onu il problema è l’islamofobia

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 21 marzo 2024) Più di ottomilauccisi dal gennaio 2023 al gennaio 2024 in Nigeria, ha affermato la Intersociety in un rapporto che fornisce dettagli di uccisioni, rapimenti e sparizioni... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti