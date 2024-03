Anticipi e posticipi Tre partite di sabato nella fase clou

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 21 marzo 2024) Dalla 31esima alla 33esima giornata di Serie A l’Empoli sarà impegnato sempre di. Ieri la Lega ha reso notidei tre turni in questione, con l’Empoli che ospiterà il 6 aprile in notturna (fischio d’inizio alle 20.45) il Torino, mentre la settimana successiva (13 aprile) sarà di scena al Via del Mare di Lecce alle 15. Infine, il 20 aprile ancora al Castellani-Computer Gross Arena per ricevere la visita dei campioni in carica del Napoli. Nel frattempo è stata decisa anche la data di inizio del prossimo campionato, che prenderà il via17 agosto, due giorni dopo Ferragosto, e a cui l’Empoli spera chiaramente di poter partecipare. La seconda giornata si disputerà poi nel weekend 24-25 e la terza nel fine settimana del 31 agosto e 1 settembre. Dopo di che classica sosta per gli impegni delle ...