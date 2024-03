Anticipazioni Amici Serale prima puntata | ballottaggio finale ed eliminati

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di giovedì 21 marzo 2024) Oggi, giovedì 21 marzo 2024, è stata registrata ladeldi23 in programma per sabato 23 marzo inserata su Canale 5 con tutti gli allievi ammessi. Al timone, come sempre, Maria De Filippi; al suo fianco i giudici Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofrè riconfermati per il secondo anno consecutivo. Prevista, salvo colpi di scena, l'eliminazione di due allievi. Ci sono grandi aspettative su Holden. Uno dei protagonisti della sezione canto, è diventato il primo artista di quest'edizione a vedere certificati due suoi brani come disco d'oro, Dimmi che non è un Addio e Nuvola, scritto in collaborazione con Angelina Mango. Nuvola di Holden è anche la quarta certificazione di23, dopo il disco d'oro e quello di platino di Mida con la sua ...