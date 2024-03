Antegnate | hashish “Cristiano Ronaldo” nascosto dietro al cimitero

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 21 marzo 2024). Hanno un’immagine distampata sulla confezione i due panetti diritrovati dalla polizia locale nascostialdi. Il rinvenimento nella giornata di mercoledì (20 marzo) da parte degli agenti guidati dal comandante Vito Antonio Lasigna, impegnati in un servizio di controllo del territorio. Giunti nei pressi del campo santo che si trova in fondo alla strada Vicinale della Barona di Sopra, conosciuta come zona di spaccio, i vigili hanno notato un gruppo di persone che alla loro vista sono fuggite in auto. C’era poi un altro uomo, che invece è scappato di corsa facendo perdere le proprie tracce nascondendosi nei campi circostanti. Gli agenti hanno perlustrato l’area e, in una buca vicina a un albero, hanno trovato ...