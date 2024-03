Ansia per la Roma | il giocatore non ha dubbi | addio a fine stagione

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di giovedì 21 marzo 2024) Lacon lui non sembrerebbe avere speranze, il calciatore lascerà il club giallorosso al termine dellaLaè giunta alle battute finali, ma per lac’è ancora tanto in ballo: dalla conquista di un posto in Champions League in campionato al doppio quarto di finale di Europa League contro il Milan, nella speranza (per i tifosi giallorossi) di bissare il cammino fatto nelle ultime campagna europee. Nel mentre la dirigenza è chiamata anche a pensare al futuro della propria rosa, in questo senso ha dato indicazioni importanti Dean Huijsen, che ha rilasciato un’intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Il difensore centrale classe 2005 è arrivato dalla Juventus nell’ultima sessione di mercato invernale. Una formula che prevede un prestito secco senza alcuna possibilità per il club ...