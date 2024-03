Annuncio di Morata | che scossa per la Serie A

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di giovedì 21 marzo 2024) Alvaroin un’intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, ha rilasciato un’intervista svelando dei retroscena legati al passato L’attaccante dell’Atletico Madrid sta portando avanti un’ottima stagione, nella quale ha messo a segno 20 gol e 3 assist in 40 presenze. Con le sue prestazioni ha contribuito a trascinare la squadra di Diego Pablo Simeone fino ai quarti di finale di Champions League. Il classe 1992 ha uno storico passato alla Juventus, due le esperienze dello spagnolo in bianconero, con i tifosi che sono rimasti strettamente legati al calciatore. In un’intervista a La Gazzetta dello Sport,ha svelato che è stato molto vicino ad un ritorno in Italia. Non solo alla Vecchia Signora (per la terza volta), ma c’è stata la possibilità di trasferirsi in altri top club diA: Milan, Inter e Roma. Non è certo ...