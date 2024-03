Annalisa riceve una commovente lettera da una fan di Kiev

Annalisa ha ricevuto il premio Global Force ai Billboard Women in Music Awards a Los Angeles, dato alle principali artiste capaci di lasciare il segno nella Music a internazionale e di essere di ... (fanpage)

Bai-Boat, l'allegra crociera al Teatro Sociale di Camogli - La Compagnia Baistrocchi in scena con "Di Poppa... o di Prua" per festeggiare i 111 anni di fondazione ...genova.repubblica

Alessandra Amoroso ‘scarta’ l’amica Emma per Annalisa/ La simpatica gag a ‘Stasera c’è Cattelan’ - Alessandra Amoroso ‘sbotta’ con ironia: “Siete delle mer*e”, ma poi sceglie Annalisa Sia Emma che Annalisa sono grandi amiche di Alessandra Amoroso; tra l’altro, in comune non hanno solo la passione ...ilsussidiario

Mahmood riceve una confezione di “cileni ripieni di zucchero” da Mulino Bianco. VIDEO - Leggi su Sky TG24 l'articolo Mahmood riceve una confezione di “cileni ripieni di zucchero” da Mulino Bianco. VIDEO ...tg24.sky