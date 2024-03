Annalisa annuncia la versione francese di Sinceramente | quando esce

Amadeus - Sanremo 2024 Ci siamo: è tempo di finale per il Festival di Sanremo 2024 e qui su DavideMaggio.it scatta per l’ultima volta l’appuntamento con il liveblogging per seguire e aggiornare ... (davidemaggio)

Annalisa ha annuncia to di stare lavorando ad alcuni progetti per il suo lancio sul mercato internazionale. Le sue parole L'articolo Annalisa alla conquista del mondo! La cantante annuncia progetti ... (novella2000)

Natile di Careri, il sogno è realtà: al via i lavori del campo di calcio - Dopo anni di attesa, il campo di calcio di Natile di Careri si avvia verso l'ammodernamento. L'assessore comunale Amato: «Traguardo importante».quotidianodelsud

Nuova opportunità terapeutica per le persone affette da malattia di Parkinson - L’Agenzia regolatoria italiana dà il via libera alla rimborsabilità per uso sottocutaneo della combinazione foslevodopa/foscarbidopa per il trattamento della malattia di Parkinson in fase avanzata con ...milanofinanza

Concerti Aprile 2024 in Italia, ecco le date di live e tour da non perdere. - Scopri tutti i più importanti concerti che si terranno in Italia durante il mese di Aprile 2024, ecco le date e degli eventi musicali più importanti.agendaonline