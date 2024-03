Angelucci fa shopping | due giorni di sciopero all’Agi

(Di giovedì 21 marzo 2024) Non bastava il più grande polo editoriale della destra, composto da Libero, Il Tempo e Il Giornale, riunito sotto la stessa proprietà. A cui va aggiunto pure il circuito del Corriere dell’Umbria, di Rieti e di Viterbo. Il parlamentare della Lega, Antonio(nella foto), cui fa capo anche il noto impero delle cliniche private, ora punta ad accaparrarsi anche il controllo dell’Agenzia Italia (Agi). Testata di proprietà del colosso energetico Eni, a sua volta partecipato dallo Stato attraverso il ministero dell’Economia, guidato dal compagno di partito, Giancarlo Giorgetti. L’editore e parlamentare della Lega, Antonio, punta ad accaparrarsi il controllo dell’Agi Quanto basta per allarmare il cdr dell’Agi, che su mandato dell’assemblea dei redattori “conferito all’unanimità”, ha proclamato duedi ...

