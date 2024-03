Andrea Purgatori | giudice dispone perizia su cause della morte del giornalista

(Di giovedì 21 marzo 2024) caption id="attachment 345543" align="alignleft" width="300"/captionIn sede di incidente probatorio ildelle indagini preliminari del tribunaleCapitale ha disposto unaper accertare ledeldeceduto nel luglio del 2023. Nel procedimento - si ricorda - sono indagati per omicidio colposo quattro medici. Il collegio di periti nominato dalavrà novanta giorni di tempo per chiarire cosa è avvenuto al. Tra i quesiti si chiede, inoltre, di fare chiarezza sulla presenza o meno di metastasi."I consulenti del pubblico ministero hanno individuato gravi criticità nella ...

