Andrea | il 18 | Affari Tuoi | la frase sussurrata dalla moglie che ha cambiato tutto

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 21 marzo 2024) Adla puntata di questa sera, 21 marzo, è stata davvero mozzafiato. Protagonistie suache hanno portato a casa 30mila euro. Ma la strada per la vittoria finale è stata piena di ostacoli. Infatti i pacchi blu sono volati via, ma quelli rossi, pesantissimi da 100mila e 200mila sono rimasti fino alla fine. I due concorrenti hanno rifiutato offerte pesanti da 30mila, 35mila e 40mila euro. All'ultimo giro resta il pacco con i 100mila e uno blu di fianco. Ladia bassa voce sussurra: "Vai avanti, non ti fermare, vai avanti". Dopo queste parole è arrivata l'offerta del dottore, quella finale da 30mila euro.si è fermato e ha pronunciato questa: "Io non sono mai andato contro mia. ...