Anche Lucca Civica contro il maxi parcheggio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 21 marzo 2024) "Siamo proprio sicuri che uninterrato fuori porta Santa Maria sia un’opera prioritaria per la città di? Per sensibilità politica e storia, il nostro gruppo non è schierato con il “no” a priori rispetto ai progetti di questa amministrazione comunale, pur non avendola certo sostenuta. Tuttavia, rispetto all’annuncio di un intervento così poco sostenibile, in primis dal punto di vista economico, non possiamo tacere il nostro imbarazzo e la nostra preoccupazione". Lo sostiene, il movimento legato all’ex sindaco Tambellini, secondo cui "oggi il costo delinterrato è stimato in 25 milioni di euro ed è interamente a carico di Metro Srl, i cui utili finanziano il Comune, per cui se la società andasse in affanno a farne le spese sarebbe tutta la comunità lucchese. ...