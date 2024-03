Anche le famiglie di Pioltello scrivono una lettera | «La scuola ha agito per il bene dei nostri figli» E Valditara respinge le accuse di islamofobia

(Di giovedì 21 marzo 2024) Dopo ladi oltre 200 docenti contro la «strumentalizzazione» della decisione di chiudere laIqbal Masiq diin occasione della fine del Ramadan, oralemettono nero su bianco la loro posizione. Ribadiscono vicinanza e sostegno al preside Alessandro Fanfoni, vittima di minacce e insulti nei giorni scorsi, e ci tengono a dichiarare piena fiducia nei confronti del personale scolastico. «Laè prima di tutto fatta da esseri umani e da professionisti che lavorano ogni giorno esclusivamente per ibambini e per farli vivere serenamente nella loro», chiosano i genitori. «Gli educatori, i maestri, i professori e il dirigente sono persone con cui desideriamo dialogare in virtù del patto di ...

