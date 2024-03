Anche il Consiglio Ue chiede alla Banca europea degli investimenti di mettere l’elmetto e finanziare l’industria della difesa

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 21 marzo 2024)ladeve indossaree contribuiretransizione a quella che Charles Michel definisce esplicitamente un'”economia di guerra“. Poco importa se al momento le è vietatola produzione di armi e munizioni in quanto incompatibili con gli obiettivi di politica pubblica a cui deve contribuire, dsostenibilità ambientalecrescita sostenibile. Dopo il Parlamento europeo, che ha votato il 28 febbraio una risoluzione ad hoc, ora è ilUe a tirare per la giacca Nadia Calviño, da gennaio presidente di quella che, con un bilancio di 544 miliardi di dollari e 560 miliardi di prestiti in essere o in rampa di lancio, è la più grande ...