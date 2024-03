Anastasia in scena La figlia dello Zar danza al Signorelli

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 21 marzo 2024) A Cortona a passo diin un set ambientato nel cuore d’Europa di cento anni fa, al Teatroarriva ", l’ultimaZar". Lo spettacolo di nato da un’idea di Roberta Ferrara arriva a chiudere la stagione questa sera giovedì 21 marzo, alle ore 21 al Teatro. Drammaturgia, regia, scene e disegno luci sono di Michelangelo Campanale, le coreografie di Roberta Ferrara, visual artists di Alessandro Vangi e Raffaele Fiorella con la voce narrante di Maria Pascale. Siamo nella Germania del 1920. Una donna, salvata da morte certa in un canale di Berlino, trascorre lunghi mesi in ospedale, rinchiusa nel più totale mutismo. Un giorno, svegliandosi dal suo stato di torpore racconta, ai medici che l’hanno in cura, di essere, ...