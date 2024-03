Anarchici a Malpensa bloccano volo al decollo

(Di giovedì 21 marzo 2024) Un gruppo didi No CPR (contro i Centri di permanenza e le espulsioni) ha raggiunto il piazzale dell’aeroporto diper chiedere che venisse sbarcato un uomo su cui pendeva un decreto di espulsione dall’Italia. L’aereo stava uscendo dal parcheggio e si stava immettendo nella corsia di rullaggio quando è stato circondato dal gruppo di attivisti. Tre attivisti denunciati, ildella Air Maroc è poi decollato verso Casablanca ma senza il passeggero espulso.

