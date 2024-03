Analisi dei sogni e tracciamento oculare | le nuove frontiere dell’IA per conoscere la mente – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 21 marzo 2024) Scrittura di testi, creazione die di immagini,di dati. Sono le capacità dell’intelligenza artificiale più discusse negli ultimi mesi. Eppure non rappresentano che una minima parte degli ambiti in cui l’IA può essere applicata con profitto per semplificare e velocizzare il lavoro degli esseri umani e dare vita a sistemi e automatismi inimmaginabili fino a pochi anni fa. Ad esempio, nell’deie nell’eye tracking. Entrambe le pratiche consentono di studiare nel profondo laumana, permettendo di capire, analizzare e prevedere i processi cognitivi e le decisioni umane. Tutt’e due sono state rese più efficaci e precise dell’intelligenza artificiale. In questo articolo analizziamo come, con l’aiuto di due esperte della Scuola IMT Alti Studi Lucca: Valentina Elce, ...