Amici di Maria De Filippi | anticipazioni prima puntata Serale del 23 marzo | ospiti ed eliminati | SPOILER

Amici, Nicholas in crisi dopo le parole di Giovanni: «Non riesco a guardarti in faccia» - Si scaldano gli animi degli allievi prima dell'inizio del serale di Amici. Nicholas è stato chiamato al guanto di sfida, con un'esibizione di flamenco, contro Giovanni Tesse per ...leggo

Papa Francesco, giro di vite sulla Basilica di Santa Maria Maggiore, stop agli affitti agevolati per i parenti dei canonici - Se in passato alla Basilica di Santa Maria Maggiore c'erano stati ammanchi di denaro, pasticci di natura economica, e una gestione non sempre cristallina del grande ...ilmessaggero

Amici, ex allieva incinta per la terza volta: il dolce annuncio su Instagram - Susy Fuccillo, nota per aver preso parte alla settima edizione di Amici, si prepara a diventare mamma per la terza volta. Ad annunciarlo è stata proprio ...dailynews24