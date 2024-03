Amici 23 | Sarah Toscano e Lil Jolie in crisi per il guanto di sfida lanciato da Anna Pettinelli VIDEO

Amici 23 è tornato in onda questo pomeriggio, giovedì 21 marzo 2024, su Canale 5, con una nuova puntata del daytime. Ormai siamo agli sgoccioli, presto vedremo gli allievi alle prese con il primo ... (tutto.tv)

Per il Serale di Amici 23 è arrivato il primo guanto di sfida: Sarah vs Lil Jolie. I due dovranno fare una performance su un brano di Madonna L'articolo Amici 23, arriva il primo guanto di sfida: ... (novella2000)