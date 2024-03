Amici 23 | il primo serale | il nome dell’eliminato | due allievi al ballottaggio ANTICIPAZIONI

Per il Serale di Amici 23 è arriva to il primo guanto di sfida : Sarah vs Lil Jolie . I due dovranno fare una performance su un brano di Madonna L'articolo Amici 23, arriva il primo guanto di sfida : ... (novella2000)

Amici 2024, anticipazioni 1^ puntata: Sofia non viene schierata, Zerbi-Celentano trionfano - Le anticipazioni sulla prima puntata del serale di Amici 2024 in programma sabato 23 marzo rivelano che la ballerina Sofia non ha avuto modo di esibirsi in studio dato che non è stata schierata dal ...it.blastingnews

Diretta F1 | GP Australia 2024: Live Prove Libere 1 [LIVE TIMING E FOTO] - Diretta Prove Libere 1 GP Australia - Amici di Motorionline, buongiorno o forse è il caso di dire buonanotte (!) e benvenuti al commento del primo turno di prove libere del Gran Premio d'Australia. Si ...f1grandprix.motorionline

Amici 2024, Ayle eliminato al primo appuntamento e i fan esultano: 'Non doveva esserci' - Il primo ad avere la peggio è stato il cantante Ayle, portato al serale dalla prof Anna Pettinelli. Un verdetto che, questa sera, ha scatenato i fan social della trasmissione, molti dei quali si ...it.blastingnews