Amichevoli Nazionali 2024 | il Portogallo ne fa cinque alla Svezia | in gol Leao

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 21 marzo 2024) Ilasfalta la5-2, nel match amichevole durante la sostaprimaverile. Formazione titolare per Martinez, che domina il primo tempo e dà spazio a qualche seconda linea nel secondo tempo. Nella prima frazione, in gol Rafael(24?), Mateus Nunes (33?) e Bruno Fernandes (45?). Nei ultimi 45 minuti, segna Bruma (57?), subentrato pera fine primo tempo e Goncalo Ramos (62?). Buona notizia per lail gol, anche il Nazionale, di Victor Gyokeres, che conferma la grande stagione a livello realizzativo. Il 5-2 porta la firma di Nilsson. SportFace.