Amichevole Italia-Venezuela | la diretta della partita | LIVE NEWS

(Di giovedì 21 marzo 2024) Segui con noi iltestuale didegli azzurri di Luciano Spalletti in vista di Euro 2024

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.05 Ecco le formazioni ufficiali: ITALIA (3-4-2-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Scalvini; Cambiaso , Locatelli , Bonaventura, Udogie; Frattesi, ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.50 Di Lorenzo sarà il terzo centrale a destra, mentre Cambiaso sarà a destra. 21.45 Modulo familiare per Chiesa, che giocherà da seconda punta dietro a ... (oasport)

Amichevoli internazionali, Italia-Venezuela 0-0 | La diretta del match - Al Chase Stadium di Fort Lauderdale, Florida (Usa), va in scena Italia-Venezuela, Amichevole internazionale. Gli azzurri, in preparazione al prossimo impegno nel Campionato Europeo, affrontano la ...ilsecoloxix

TJ - Italia-Venezuela, le formazioni ufficiali: largo a Frattesi e Chiesa dietro Retegui - Italia (3-4-2-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Scalvini; Cambiaso, Locatelli, Bonaventura, Udogie; Frattesi, Chiesa, Retegui. Commissario tecnico: Luciano Spalletti.tuttojuve

Italia, Buongiorno: "Vogliamo dare il massimo per i tifosi azzurri" - Nel pre partita dell'Amichevole tra Italia e Venezuela, Alessandro Buongiorno ha parlato ai microfoni della Rai per raccontare le sue emozioni in vista di questa sfida che preparerà ...lalaziosiamonoi