Amianto nelle ferrovie | Rfi condannata in appello per la morte di un lavoratore foggiano Deceduto nel 2009

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di giovedì 21 marzo 2024) Di seguito un comunicato diffuso dall’osservatorio nazionale: Un esito giudiziario “apripista” di grande rilevanza, quello Rocco A., esposto all’alle dipendenze di RFI (Rete Ferroviaria Italia) presso le Officine Grandi Riparazioni (OGR) di Foggia, sviluppando un mesotelioma epitelioide che lo ha portato alla. La Corte didi Roma ha ribadito, non solo che non esiste una soglia minima al di sotto della quale si annulla il rischio, ma ha avallato la tesi che, anche un’esposizione non prolungata nel tempo, può determinare l’insorgenza di patologie asbesto-correlate. Rocco A., nativo di Orta Nova e residente a Foggia, ha prestato servizio in RFI dal 1969 al 1971 con mansioni di operaio qualificato “aggiustatore meccanico”. Si è occupato della manutenzione dei rotabili ...