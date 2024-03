Il rischio nascosto nell’acqua di casa: microrganismi e patogeni - Le ultime ore hanno visto l'opinione pubblica statunitense agitarsi di fronte alla diffusione di notizie allarmanti che hanno raggiunto anche l'Italia. I medici ...tecnoandroid

Amebe nel cervello, attenzione ai lavaggi nasali - È del tutto sconsigliabile l’uso dell’acqua di rubinetto per effettuare lavaggi nasali. Lo ricordano gli esperti dei Centers for Disease Control and Prevention americani che descrivono 10 casi di ...italiasalute

Infezioni da ameba mangia cervello nell’acqua: quali sono i rischi per i lavaggi nasali e come farli - Dopo i diversi casi di infezione dovuta a un particolare tipo di ameba rilevati negli Stati Uniti, i Centers for Disease Control and Prevention (CDC) hanno ...fanpage