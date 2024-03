AMD lancia FidelityFX Super Resolution FSR 3 1 Upscaling temporale migliorato e ghosting ridotto

(Di giovedì 21 marzo 2024) Il primo gioco a supportarlo sarà Ratchet & Clank: Rift Apart. Interessante il disaccoppiamento della generazione frame che consentirà di abbinare la frame generation con altre tecniche dirivali: DLSS e XeSS, per esempio...

I Portatili tuttofare da prendere in considerazione con le Offerte di Primavera Amazon: a partire da 369€ - Ci sono tantissimi modelli di portatili che Amazon segnala come offerta: non tutti lo sono, ma quelli che abbiamo selezionato per voi sì, eccome! Si parte da 369€, sono tutti di marchi noti e apprezza ...hwupgrade

AMD FSR 3.1 svelato alla GDC 2024: tutte le novità dell'update - AMD ha parlato alla GDC 2024 delle novità di FSR 3.1, aggiornamento della sua ultima tecnologia di upscaling con Frame Generation. Il primo titolo a integrare la nuova versione sarà Ratchet & Clank: R ...hwupgrade

Arriva il nuovo modello di monitor da gioco curvo G34WQi di Xiaomi con frequenza di aggiornamento di 180 Hz - Il display è identico a un altro modello lanciato all'inizio di quest'anno, con uno schermo da 34 pollici, risoluzione 1440p e frequenza di aggiornamento di 180 Hz. Altre caratteristiche includono il ...notebookcheck