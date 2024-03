Amadeus | Fiorello vuota il sacco | arriva la conferma alle voci insistenti

Fiorello fa impazzire il pubblico di Viva Rai2! nella puntata del 21 marzo con un altro dei suoi mitici duetti. Questa volta la protagonista è Rose Villain che, oltre a far ballare tutti con il ... (dilei)

In onda come sempre al mattino su Rai 2 “Che fretta c’era maledetta primavera?”, tra un luogo comune e un altro – come scherzano Fiorello e Biggio durante il Mattin Show – a VivaRai2! si dà ... (361magazine)