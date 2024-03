Alvaro Morata | “Mi piaceva l’idea di andare alla Roma in estate Si è fatto vivo anche il Milan”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 21 marzo 2024)ha vissuto un’particolare: tutti lo volevano e lui sembrava ormai destinato a salutare l’Atletico Madrid.fine però, Diego Simeone, tecnico dei colchoneros, ha detto no. A rivelarlo in un’intervistaGazzetta dello Sport è lo stesso attaccante spagnolo, che in Italia ha giocato con la maglia della Juventus: “Con i club italiani c’erano difficoltà contrattuali, ma a cambiare tutto è stata una chiacchierata con Simeone – spiega -. E qui ci tengo a dire una cosa: in tanti pensano e dicono che noi due non andavamo d’accordo. Non è vero, avevamo un’ottima relazione. Che la scorsaè migliorata, perché ci siamo conosciuti meglio a livello personale. Sul piano calcistico era già tutto chiaro, abbiamoun passo avanti a livello di ...