Alto Calore | l’accordo PD-Noi di Centro ribalta le previsioni della vigilia

(Di giovedì 21 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiOggi pomeriggio i sindaci dei Comuni sanniti e irpini che detengono le quote disi sono riuniti per scegliere il nuovo amministratore unico che andrà a ricoprire il posto del dimissionario Michelangelo Ciarcia. A spuntarla è stato Antonello Lenzi, noto avvocato avellinese, esperto di diritto fallimentare che ha raccolto il 50,04% dei consensi contro il solo 40,02% raccolto dal napoletano Massimo Zeno. La votazione ha messo a nudoPD – Noi di, determinante per l’elezione di Lenzi. AllaLenzi era sostenuto da PD e Italia Viva, con Noi di, Gianluca Festa e il dem Rino Buonopane a sostegno di Zeno. Un ribne che viene confermato dalle dichiarazioni di Pompilio Forgione, intervenuto a margine ...