Alonso ha trasformato il “Neverkusen” in “Winnerkusen”

Leggi tutta la notizia su nuovasocieta

(Di giovedì 21 marzo 2024) Nell’attuale classifica della Bundesliga la situazione è di facile lettura. Il Bayer Leverkusen è nettamente al comando (70 pt.) con 10 punti di vantaggio sul Bayern. Il confronto tra la prima e la seconda, oltre ai 10 punti, attesta la marcia impetuosa del Leverkusen con 15 punti e 5 vittorie raccolti nelle ultime 5 partite contro i 10 punti, 3 vittorie, una sconfitta e un pareggio del Bayern Monaco. Il Leverkusen della stagione 2023-24 non ha mai perso. Nel suo score ci sono solo vittorie e appena 4 pareggi. Anche il Bayern Monaco si è dovuto inchinare alla capolista, dopo il pareggio dell’andata (2-2) i bavaresi sono stati nettamente battuti al ritorno per 3-0. È opinione condivisa che attualmente il Leverkusen è la squadra che pratica il miglior calcio in Germania, inoltre la formazione di Xabinon rinuncia mai a giocare all’attacco. I meriti ...