Allenarsi per l’ora legale

(Di giovedì 21 marzo 2024) Il 31 marzo, in Italia, si passerà dalsolare a quella. Bisognerà spostare gli orologi un’ora avanti. Per alcune persone è una transizione difficile perché... Leggi

Tragedia nel weekend in provincia di Latina dove un ciclista è stato travolto e ucciso da un SUV. Purtroppo per lui, nonostante i soccorsi, non c’è stato nulla da fare. La vittima lascia moglie e ... (ilcorrieredellacitta)

di Giuliana Lorenzo Un tempo si parlava di fuga dei cervelli per indicare tutti gli italiani di talento costretti a emigrare altrove per emergere. Ora, il fenomeno sta abbracciando anche lo ... (ilgiorno)

LBF A1 - Sassari, Redivo verso Battipaglia: "Controllare il ritmo per vincere" - Dopo la vittoria con Sanga Milano e due impegni casalinghi di fila, le Dinamo Sassari Women si preparano alla trasferta contro Battipaglia, in agenda sabato 23 marzo alle ore 19 al ...pianetabasket

Pagina 1 | Kean in missione per conto della Juve: gol per la Champions (e per l'Italia) - Vlahovic squalificato e Milik infortunato, l’azzurro è l'ultima speranza di Allegri per la sfida con la Lazio, e Spalletti lo aspetta ...tuttosport

Kean in missione per conto della Juve: gol per la Champions (e per l'Italia) - Vlahovic squalificato e Milik infortunato, l’azzurro è l'ultima speranza di Allegri per la sfida con la Lazio, e Spalletti lo aspetta ...tuttosport