Allegri a un passo dal rinnovo con la Juventus | tam-tam | il tassello decisivo

(Di giovedì 21 marzo 2024) Dal sogno Scudetto (con quasi certezza diretto all'Inter), al momento delicato che la squadra sta vivendo dal k.o. di San Siro contro l'Empoli. Laè in sofferenza, ha pareggiato domenica 0-0 contro il Genoa e lasciato scappare il Milan, al secondo posto, a tre punti di distanza. Insomma, la situazione alla Continassa è delicata ma la società ha deciso comunque di fare quadrato attorno a Massimiliano. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, il d.t. Cristiano Giuntoli, voluto fortemente dalla proprietà per gestire queste dinamiche e la campagna acquisti, ha deciso di rassicurare l'allenatore toscano, sia riguardo al presente sia per il futuro. Il messaggio del dirigente toscano e di tutta la società suona più o meno così: "Tutti per la Champions e Champions per tutti". Che avrà comunque fatti piacere a Max, con un ...