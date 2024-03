Alle Olimpiadi 37 russi e 22 bielorussi a titolo individuale

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di giovedì 21 marzo 2024) La presenza degli atletie bieloin programma a Parigi dal 26 luglio all'11 agosto), in conseguenza delle decisioni adottate dal comitato olimpico internazionale dopo l`invasione dell`Ucraina cominciata nel febbraio 2022, sarà ridotta ai minimi termini, in forma neutra e unicamente a: le squadre saranno bandite.Secondo il direttore del Cio James MacLeod, gli atleti presenti dovrebbero essere 37e 22 bielo, 12 e 7 dei quali già qualificati. Del gruppo fanno parte solo coloro che non hanno pubblicamente supportato l`invasione e non hanno alcun rapporto con l`esercito o con agenzie militari. Sarà un panel composto da tre membri, incluso l`ex cestista spagnolo Pau Gasol in rappresentanza della ...