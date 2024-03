All’Auditorium Ducci di via Cesalpino | Alfredo Vellutini parlerà dell’Istituto per Geometri e della sezione Periti aziendali

(Di giovedì 21 marzo 2024) Arezzo, 21 marzo 2024 – Martedì 26 marzo si conclude il ciclo di conferenze sulle Scuole Superiori, organizzato dalla Società storica aretina, con il patrocinio del Comune. Alle ore 17,30, e Corrispondenti in lingue estere. Curato da Giovanni Galli, il ciclo di conferenze si propone di ricostruire la storia di alcune delle Scuole d’istruzione superiore cittadine, mettendone in evidenza le origini ed il contesto, le sedi e le denominazioni assunte nel corso del tempo, le materie insegnate, alcune figure di presidi e di docenti, il bacino di utenza e la funzione sociale svolta. Il primo Istituto tecnico, sorto ad Arezzo nel 1873 a seguitoRiforma Casati, fu il “Buonarroti”, articolato nelle sezioni fisico-matematica, di commercio e ragioneria, di agrimensura e di agronomia. Dopo la Riforma Gentile del 1923, ladi agrimensura si trasforma ...

