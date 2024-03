Allarme abuso di alcol e fumo fra gli studenti | a Palermo educazione sanitaria a scuola con i giovani farmacisti

(Di giovedì 21 marzo 2024) Il 31% difadiconsumando da tre a cinque drink uscendo la sera, mentre è in aumento l’di. Sono alcuni degli allarmi lanciati daidell’Agifar diguidati da Paolo Levantino, che, nell’ambito del progetto “Agifar for school”, hanno somministrato test a 400di due istituti, dai quali è emerso, inoltre, che la maggior parte deiè convinta che la pillola anticoncezionale sia anche abortiva o che gli antibiotici agiscano pure sui virus. L'articolo .

Terni, col pitbull al guinzagio danneggia auto e negozi in via Battisti e aggredisce i carabinieri: nei guai 31enne straniera - TERNI - Ha creato il panico in via Battisti. Col suo pitbull al guinzaglio la giovane straniera, in forte stato di alterazione, ha danneggiato un’autovettura che era parcheggiata lungo ...ilmessaggero

Microbioti e cancro alla prostata - Negli ultimi dieci anni è divenuto il tumore più frequente nella popolazione maschile dei Paesi occidentali: il carcinoma prostatico è patologia subdola, perché generalmente silenziosa nelle sue fasi ...adnkronos

Ancona, getta di tutto dalla finestra colpendo alcune auto, la polizia la trova senza sensi sul letto. «Avevo litigato con il mio fidanzato» - ANCONA - Nella serata di ieri i poliziotti sono intervenuti nei pressi di via Vanvitelli dove è stata segnalata una donna che, da una finestra, gettava degli oggetti. Chi ha ...corriereadriatico