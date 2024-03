Alien | Romulus | Fede Álvarez fa chiarezza sulla posizione del film nella timeline del franchise

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 21 marzo 2024) Il regista del nuovo capitolo delha spiegato in che parte della narrazione della saga è posizionato il. Il regista diAlvarez, ha chiarito in quale parte dellasi colloca il nuovo lungometraggio, che arriva nelle sale a distanza di sette anni da: Covenant di Ridley Scott. Intervistato da The Hollywood Reporter,ha spiegato chesi posiziona tra il primodel 1979 es del 1986:"Si svolge tra i due. Il modo in cui l'abbiamo progettato è tale che se non hai visto nessuno dei due sono invidioso perché sarà un'esperienza incredibile. Avrai tutti quei mondii che ti arrivano addosso, e non ...