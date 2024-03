Alien | Romulus | ecco il primo terrificante trailer italiano

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di giovedì 21 marzo 2024) A pochi mesi dall’uscita nelle sale cinematografiche, è finalmente arrivato ilteaserdi, settimo film del franchise horror/sci-fi ideato da Ridley Scott nel 1979. Il film è previsto nelle sale per il 14 Agosto 2024, portando ancora una volta al cinema gli xenomorfi che hanno fatto tanto successo negli anni passati. Dietro la macchina da presa troviamo Fede Alvarez, che in passato ha lavorato a film come La casa e Man in the dark, di cui firmerà anche la sceneggiatura, co-scritta insieme a Rodo Sayagues, mentre Ridley Scott figura solo come produttore. Come dichiarato dal regista i fatti narrati in questo capitolo si collocheranno tra ils, secondo capitolo diretto da James Cameron. Proprio nelle ultime ore Cameron e ...