“Alessio | no” La regia del Grande Fratello lo vede e piomba nella casa | colto sul fatto

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 21 marzo 2024)Falsone, la domanda è: “C’è o ci fa?”. Ancora una volta il concorrente si è messo in mostra, diciamo così, per un comportamento irregolare che gli è valso un richiamo da parte di uno degli autori del reality. Non è la prima volta che l’imprenditore, che in passato ha avuto una storia con l’ex miss Italia Carolina Stramare, si rende protagonista in negativo all’interno della. In diverse occasioniFalsone si è attirato le critiche del pubblico, con conseguenti richieste di squalifica, per presunte bestemmie. Alfonso Signorini non ha mai preso provvedimenti. Qualche giorno fa l’episodio più grave: dopo aver aggredito in malo modo Federico Massaro arrivando quasi alle mani,è stato richiamato con un avvertimento dal...