Alessandro Impagnatiello | la testimonianza | “Giulia scoprì il tradimento grazie alle cuffiette”

(Di giovedì 21 marzo 2024) Prosegue il processo in Corte d’Assise a Milano nei confronti di, il barista di Senago (Milano) che lo scorso 27 maggio ha ucciso con 37 coltellate la compagnaTramontano che era anche incinta. Il 30enne è accusato di omicidio volontario, aggravato da premeditazione, crudeltà, futili motivi, rapporto di convivenza, interruzione di gravidanza non consensuale e occultamento di cadavere. Per questo rischia l’ergastolo. Intanto nell’aula dove si sta svolgendo il processo si alternano i testimoni. Oggi è toccato alla sorella di, Chiara Tramontano, e a un collega di.Leggi anche: OmicidioTramontano, parla l’amante di: “Mi diceva di averla lasciata” Le parole di Chiara Tramontano “Quando mia ...