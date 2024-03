Albereta Run | le foto della corsa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 21 marzo 2024) Firenze, 21 marzo 2024 – La terza edizione dell'Run ha animato le strade di Firenze con la passione dei podisti che si sono uniti per un allenamento collettivo serale indimenticabile. Grazie alla generosa ospitalitàUisp di Firenze i partecipanti hanno potuto sperimentare la gioianel suggestivo scenario del parco dell', avvalendosi dei comodi spogliatoi e delle docce messe a disposizione. L'obiettivo principale di questa iniziativa è quello di creare un ambiente di aggregazione e sicurezza per gli appassionati, permettendo loro di condividere la passione per lo sport in compagnia. La presenza di tre rinomate società fiorentine - Asd Polisportiva Oltrarno, Gs Nave e Asd Ellera - ha garantito un'organizzazione impeccabile ...