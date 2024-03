Al via l’accordo fra Studio Gazzani e Politecnico di Milano per l' utilizzo delle nuove tecnologie digitali

Disagi in vista per chi percorre la A8 Milano-Varese , la A4 Milano-Brescia e il raccordo di viale Certosa (R20) a causa delle Chiusure programmate per consentire lavori di manutenzione ai giunti del ... (ilgiorno)

La Corte di giustizia dell’Unione europea non ha accolto la richiesta, avanzata dalle Sezioni unite civili della Cassazione, di decidere in via d’urgenza sulla legittimità del Decreto Cutro . Il ... (ilfattoquotidiano)

Polo Logistica FS e Marcegaglia insieme per nuovi terminal e raccordi ferroviari - Mercitalia Logistics, capofila del polo Logistica del Gruppo FS, e Marcegaglia Carbon Steel hanno firmato un accordo per la progettazione e realizzazione di nuovi terminal e raccordi ferroviari.lettera43

Sampdoria, Manfredi: "accordo con Ferrero Tutto ok" - Prima Pasqua Blucerchiata al Gaslini da presidente della Sampdoria per Matteo Manfredi. Il numero uno blucerchiato ha partecipato al tradizionale appuntamento ...ilsecoloxix

Al via il primo programma post-laurea per la gestione delle crociere - Les Roches e Silversea hanno ufficialmente siglato un accordo per essere pionieri in un campo di studi all’avanguardia. Primo nel suo genere, questo programma innovativo - offerto presso il campus di ...adnkronos