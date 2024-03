Al via il primo programma post-laurea per la gestione delle crociere

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di giovedì 21 marzo 2024) (Adnkronos) – Les Roches e Silversea hanno ufficialmente siglato un accordo per essere pionieri in un campo di studi all’avanguardia.nel suo genere, questoinnovativo – offerto presso il campus di Les Roches a Marbella, in Spagna – fornisce agli studenti le conoscenze e le competenze necessarie per gestire e supervisionare le varie L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessuncorrelato.