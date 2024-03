Al Teatro Petrarca di Arezzo Antonio Rezza e Flavia Mastrella con “Fratto_X”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 21 marzo 2024), 21 marzo 2024 – Sabato 23 marzo ore 21.00 presso ildi(via Guido Monaco 12), nell’ambito della programmazione di prosa nata dalla sinergia tra Fondazione Toscana Spettacolo onlus (riconosciuta dal Ministero della Cultura come primo Circuito Multidisciplinare in Italia per il 2023), Fondazione Guido d’e Comune di, il duo artistico Leone d’oro alla carriera formato dasarà in scena con “Fratto X”, stralunata rappresentazione dell’uomo alle prese con l’assurdo dell’esistenza attraverso la comicità spietata e irresistibile che è marchio di fabbrica della coppia/Maestrella. Con oltre trent’anni di carriera e un tocco ...