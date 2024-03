Al teatro Nuovo sentiero va in scena la comicità

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 21 marzo 2024) Firenze, 21 marzo 2024 – Domenica 24 marzo, ore 16,30, aldi via delle Panche 36, l’Associazione Culturale Teatreria APS presenta: “Ma che sarà l’indirizzo giusto?”. Si tratta di una commedia in tre atti comici di A. Nannelli con la regia di A. Paoletti. Personaggi e interpreti: Giacomina (pittrice) Francesca Peruzzi, Maria (cameriera) Simona Camici, Gianna (pianista) Chiara Cialli, Giorgia (padrona di casa) Maddalena Ceredi, Spartaco: Stefano Bonini, Bertrando: Andrea Nannelli, Bernardo: Luca Migliorini, Gianni: Claudio Andreini. Prezzo 12 Euro, (ridotti bambini fino a 10 anni 8 euro). Per informaazioni e-mail:@libero.it. G. P.