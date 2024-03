Al liceo “Falcone” un duello a colpi di versi con gli artisti del “Poetry Slam”

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 21 marzo 2024) Bergamo. Nell’ambito delle attività orientative, ilLinguistico “Giovanni” di Bergamo celebra la Giornata Mondiale della Poesia e del ricordo delle vittime contro la mafia con uno spettacolo- Workshop a cura deglidi “” Davide Passoni e Ivano Cattaneo e la lettura delle poesie “falconiane” sul tema della bellezza composte per l’occasione da alcuni studenti e docenti della scuola. L’evento, dal titolo “La bellezza d/nella poesia”, si è svolto durante la mattinata scolastica di giovedì 21 marzo. L’apertura della giornata poetica doveva essere a cura del dirigente scolastico Gloria Farisè, ma per problemi tecnici non è potuta partecipare. Tuttavia, ha comunque voluto sottolineare l’importanza di questo incontro: “Da quattro anni la nostra Commissione Valorizzazione ...