AJ Styles | “Il lavoro di Knight è da rispettare”

(Di giovedì 21 marzo 2024) Mancano sempre meno giorni all’inizio dell’evento piu’ importante dell’anno, Wrestlemania. Le superstar che piu’ si sono distinte durante l’anno avranno l’opportunità di esibirsi in quel di Philly, uno su tutti AJche è volato fino a Perth per “fare le scarpe” ad LAdurante la chamber. I due collideranno in quel di Philadelphia ed in una recente intervista AJ ha voluto rendere omaggio alsvolto da LA in questi periodi. Rispetto “E’ dail percorso che ha fatto per arrivare fin qui, ci sono passato anche io e so cosa si prova. Tutto quello di cui si ha bisogno è una chance, e non c’è un pungo o un calcio sferrato da lui con la gente che non gli va dietro con un -Yeah-. E’ un grande, ma adesso basta parole dolci…”