Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di giovedì 21 marzo 2024) «Ho commesso tanti errori, ma…». Far seguire un “ma” a un’ammissione di colpa, tradisce un atteggiamento infantile, indicatore di un pentimento non del tutto sincero. Allo stesso modo, trovo vanamente autoconsolatorio sostenere che sbagliando si impara. Non sono d’accordo: sbagliando si commettono errori. Semmai, si impara meditando. Per esempio, varie volte, nel mio percorso di bevitore, sono stato costretto a riflettere sugli abbagli che avevo preso riguardo ad alcuni vini. Qualcuno l’avevo proprio sopravvalutato; altri, al contrario, li sottostimavo, per miei difetti di conoscenza. Ragionare in proposito mi è servito a comprendere i miei limiti. Il passo conseguente è stato cercare l’ di chi fosse più esperto di me. Mi è costato un po’ di vergogna, dovendo accettare di mostrarmi debole, ma il proposito è stato ben ripagato, poiché ogni volta ne ho guadagnato qualcosa. Chiedere è ...