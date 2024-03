Aiuole fai da te | tante idee facili da realizzare per il tuo giardino

Leggi tutta la notizia su donnaup

(Di giovedì 21 marzo 2024) Per cambiare l’atmosfera del tuoti consiglio di creare con le tue mani dellebellissime. Riuscirci è molto più facile di quello che puoi immaginare. Devi solo farti ispirare dallequi di seguito e in poco tempo il tuosarà originale e anche ben curato. Ricicla gli oggetti che ormai non utilizzi più e il risultato sarà pazzesco. Portare a termine un lavoro del genere è facile. Devi solo riciclare degli oggetti che non utilizzi più. Dopodichè fatti ispirare da questee rimboccati le maniche. Ad esempio puoi utilizzare i mattoni e magari dare alla tua aiuola una forma a spirale. Utilizza dei piccoli sassolini bianchi, come nella foto qui sotto, e il risultato piacerà a tutti i tuoi ospiti. Guarda qui sotto come disporre le pietre per creare un’aiuola pazzesca. Il ...