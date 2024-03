“Agnelli trasportati senz’acqua sull’A1 | 2mila euro di multa dalla Stradale” | l’Oipa lancia la campagna ‘A Pasqua salva una vita’

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di giovedì 21 marzo 2024) “Sono in corso i viaggi di migliaia dini destinati alla morte per finire nel piatto in occasione della prossima. Oggi decine dinisu un mezzo pesante senza possibilità di dissetarsi, a causa del malfunzionamento dell’abbeveratoio. L’irregolarità, costata una sanzione di 2 mila, è stata scopertapoliziadi Bologna, nel corso di alcuni controlli svolti sull’autostrada A1 nel tratto Casalecchio – Sasso Marconi”. Una situazione rispetto alla quale, l’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa), quest’announaweb e social che invita are l’agnello, ma non solo, con lo slogan: ‘Auna vita. E ...