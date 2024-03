Agnelli trasportati senz’acqua | multa da 2mila euro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 21 marzo 2024) Bologna, 21 marzo 2024 – L’abbeveratoio funziona male, così decine dini vengonosu un mezzo pesante senza che possano dissetarsi. L'irregolarità è stata scoperta dalla polizia stradale di Bologna, nel corso di alcuni controlli svolti sull'autostrada A1 nel tratto Casalecchio-Sasso Marconi. Uno dei tre veicoli adibiti al trasporto di animali aveva un carico dini destinati probabilmente alle vendite per i pranzi Pasqua. Vista l'inefficienza di un rubinetto per l'abbeveratoio gli è stata contestata una sanzione amministrativa di 2.000. Si è trattato di un servizio specifico, in collaborazione con operatori del servizio veterinario dell'Ausl di Bologna, sul trasporto di animali vivi (oltre agli ovini, anche suini, bovini e volatili) per verificare gli aspetti igienico-sanitari, la ...