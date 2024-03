Aggressione col machete a Torino | fermato un 23enne di famiglia nobile

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 21 marzo 2024) Aun ragazzo di 23 anni di origini nobili, Pietro Costanzia di Costigliole, è in stato di fermo per tentato omicidio con l’accusa di aver colpito con una una gamba un coetaneo, che poi è stato costretto all’amputazione dell’arto. Ilè stato scoperto dalla Squadra Mobile diin un albergo di corso Regina Margherita, dove alloggiava da due giorni sotto falso nome (grazie a un documento falso). Il giovane ha negato di avere a che fare con l’, ma la fidanzata della vittima lo ha riconosciuto. I fatti risalgono al tardo pomeriggio di domenica scorsa. Unè a bordo di un monopattino insieme alla sua fidanzata in zona Mirafiori. A un certo punto arriva uno scooter con in sella due giovani: uno dei due scende, ha in mano un ...